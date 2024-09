Nach einer Messerstecherei vor einem Lokal in der Zweibrücker Maxstraße wurde Haftbefehl gegen einen 38-Jährigen erlassen. Dieser war am frühen Sonntagmorgen nach kurzer Flucht im Stadtgebiet festgenommen worden, nachdem er einen 27-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Das Tatopfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert; laut Polizei besteht aktuell keine Lebensgefahr. Nicolai Zöller, Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, bestätigt auf Nachfrage die RHEINPFALZ-Information, laut derer sich die Tat vor der Cocktailbar „Reyna Club“ abgespielt hat. Die Gaststätte befindet sich in dem Gebäude, das bis zum Frühjahr 2023 „Veronikas Kneipe“ beherbergt hatte.

Wie die Polizei berichtet, waren am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen vor dem Lokal in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Verdächtige den 27-Jährigen mit dem Messer verletzt und sei geflüchtet, bis er wenig später festgenommen wurde. Am Montag wurde der Mann einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Auf Anfrage bestätigt Polizeichef Zöller, dass zur Unterstützung der Ermittlungen die Feuerwehr in die Maxstraße hinzugerufen wurde. Nach RHEINPFALZ-Informationen haben die Wehrleute dort eine Haustür aufgebrochen.