Am späten Samstagabend wurde im früheren evangelischen Krankenhaus ein Brand gemeldet – und direkt am nächsten Morgen noch ein zweiter. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen im Visier. Als die Einsatzkräfte zum ersten Mal gegen 22.15 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße ankamen, wurden sie vom Hausmeister über massiven Rauch im ersten Obergeschoss informiert. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude und fand starke Brandschäden auf zwei Etagen. Das Feuer selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder gelegt. Am frühen Sonntagmorgen mussten die Feuerwehrleute erneut zum ehemaligen evangelischen Krankenhaus ausrücken, weil es dort, diesmal an einer anderen Stelle als in der Nacht, schon wieder brannte. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen.