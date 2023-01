Morgenfeuchte und leichter Schneefall, die auf den gefrorenen Boden trafen, haben am frühen Montag auch in Zweibrücken zumindest stellenweise zu gefährlicher Eisglätte geführt. Obwohl auch bis kurz vor Mittag der Polizeiinspektion keine glättebedingten Verkehrsunfälle gemeldet waren, rät sie zu besonderer Umsicht. Laut Polizei kam ein Linienbus am Fasanerieberg, in der Steigerung der Fasaneriestraße, ins Rutschen und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben des Linienbetreibers Stadtbus Zweibrücken kam es zu keinen Schäden. Im Schulbus-Verkehr seien zwischen 6.50 und 7.45 Uhr wegen dem Blitzeis einige Haltestellen nicht angefahren worden, unter anderem Mannlich-Realschule, Hofenfels-Gymnasium, Otterstein, Thomas-Mann und Breitwiesen.

Der Umweltbetrieb Zweibrücken (UBZ), unter anderem zuständig für die Straßenräumungen, berichtet von einem Großeinsatz. Um 4.30 Uhr seien erste Straßen abgefahren worden, wegen des sich kurz später einstellenden Blitzeises dann weitere Räumfahrzeuge zum Einsatz gebracht worden. Nach dem Räumplan seien zunächst die Steinhauser Straße, Wattweiler Straße und Höhenstraße abgefahren worden, dann weitere. Die Polizei habe einige Hilfen angefordert, etwa für einen Notarzt-Einsatz in der Hengstbacher Straße und wegen des querstehenden Busses in der Fasaneriestraße. Seit dem Vormittag seien alle Mitarbeiter, auch der sogenannten Handkolonnen, im Einsatz. Die Müllabfuhr habe um 7.30 Uhr mit ihren Touren begonnen können. Angesichts der kurzen Reaktionszeiten wegen des auftretenden Blitzeises spricht der UBZ von einem reibungslosen Betrieb.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnte vor Blitzeis.