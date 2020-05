In Höhe der Abfahrt Ixheim fing am Donnerstagmorgen auf der A 8 ein Auto Feuer. Wie der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspekteur, Sven Blinn, mitteilte, hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, das Auto in der einspurigen Baustelle zu erreichen. Da anfangs nicht bekannt war, wo in der Baustelle der Brand ausgebrochen war, „hatten wir ein etwas größeres Aufgebot als sonst“, so Blinn. Im Einsatz waren 18 Mann und vier Fahrzeuge. Als die Feuerwehr am Unglücksort ankam, habe das Auto noch lichterloh gebrannt. „Aber da war nicht mehr viel übrig, das noch lange gebrannt hätte“, berichtet Blinn. Den Schaden am ausgebrannten Auto und am Asphalt schätzt er auf 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand, und die Brandursache sei definitiv ein technischer Defekt. Der Fahrer schilderte, dass sein Auto angefangen habe zu stottern. Als er anhielt, sei auch schon Rauch unter der Motorhaube hervorgekommen. mco