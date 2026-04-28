Am frühen Montagabend brannte es laut Polizei auf dem Betriebsgelände einer Entlackungsfirma im Gewerbegebiet in der Straße Am Funkturm. Gegen 18 Uhr löste demnach ein Kaminbrand in der Verbrennungsanlage der Firma einen Feuerwehreinsatz aus. Anwohner hatten zuvor dichten, schwarzen Rauch gesehen und die Feuerwehr gerufen. Letzterer gelang es durch kontrolliertes Herunterfahren der Anlage, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des Firmengebäudes zu verhindern. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein hoher Sachschaden von mindestens 40.000 Euro, so die Polizei. Die Brandursache wird nun von der Kripo ermittelt. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens in Verbindung zu setzen, Telefon 0631 36915199 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de. Die Feuerwehr hatte am Dienstagmorgen auf Anfrage erklärt, dass in der Entlackungsfirma ein Ofen und ein Schornstein gebrannt hätten. Bei dem Ofen handelt es sich um einen so genannten Pyrolyse-Ofen, in dem Metallteile bei mehreren Hundert Grad Hitze von altem Lack befreit werden.