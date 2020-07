In Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz gibt es Stand Donnerstagmittag keinen aktiven Corona-Fall mehr. Das veröffentlichte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag auf ihrer Internetseite. Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen war in den vergangenen zweieinhalb Wochen in der Stadt bis auf acht gestiegen. Sieben dieser Fälle gingen auf einen Besuch aus Bremen zurück, in einem weiteren Fall hatte sich eine Schülerin des Hofenfels-Gymnasiums angesteckt. Im Landkreis und der Stadt Pirmasens wurde seit mehreren Wochen niemand mehr positiv auf das Virus getestet. Insgesamt beträgt die Zahl der positiven Tests in den beiden Städten und dem Landkreis 181. 177 Menschen sind wieder gesund, vier sind verstorben.