Auf Anfrage sagte dann am Donnerstag der Saarbrücker Polizeisprecher Stephan Laßotta, dass Nachbarn laute Schreie aus dem Haus gehört und dann gesehen hätten, wie der 39-jährige Hausbewohner seine Frau mit einem Beil angegriffen und verletzt habe. Anschließend habe er sich in sein Auto gesetzt und sei weggefahren. Die Nachbarn verständigten die Polizei.

Dieser wurde 45 Minuten später zunächst ein Pannenfahrzeug gemeldet, das in 60 Kilometern Entfernung am Autobahnrastplatz Hochwald-Ost an der A 1 nach Trier stand. Laßotta: „Als die Kollegen dort eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Die Feuerwehr fand im Wagen eine verkohlte Leiche. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 39-jährigen Flüchtigen handelt. Klarheit muss aber die Obduktion bei unseren rheinland-pfälzischen Kollegen ergeben. Wann deren Ergebnis vorliegt, ist noch nicht bekannt.“

Ehefrau nicht mehr in Lebensgefahr

Die saarländische Polizei habe ihren Kollegen Proben mit Genmaterial des Riegelsbergers für den Datenabgleich übergeben. Die 37-jährige Ehefrau wurde zur Notoperation in eine Klinik gebracht: Dort sei ihr Zustand inzwischen „stabil“; sie schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

Riegelsberger Haus ist der Polizei nicht unbekannt

Für die Polizei war dies übrigens nicht der erste Einsatz an jenem Haus in Riegelsberg. 2008 hatte hier ein Jugendlicher mit einem Messer seinen Vater niedergestochen. Der Mann starb später, nachdem er seine Behandlung eigenverantwortlich abgebrochen hatte. Der Sohn berief sich auf Notwehr und wurde freigesprochen. 2017 sei der Sohn dann erneut auffällig geworden, als er eine Rohrbombe vor das Haus geworfen und sich verschanzt haben soll. Laut Polizei handelt es sich beim Fall vom Mittwoch um das gleiche Haus, aber um eine andere Familie.