Anfang Juni beginnt die Sanierung des sogenannten Überfliegers, der am Munzinger-Buckel zur A8-Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte führt. Dann wird das Bauwerk gesperrt.

Am Montag, 8. Juni, beginnt die Sanierung des Überfliegers am Ende der Bubenhauser Straße an der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte zur Autobahn 8. Die Baumaßnahme wird mit einer Sperrung des Bauwerks für den Verkehr verbunden sein. Auf Anfrage von Rolf Franzen (CDU) bestätigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza diese Information im Stadtrat. Laut Aussage von Steffen Mannschatz vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) wird der Überflieger, der als eine Art Bypass als schnelle Möglichkeit zum Überfahren des Bubenhauser Kreisels und der Gottlieb-Daimler-Straße gebaut wurde, aufgegraben und neu asphaltiert.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte die Autobahn GmbH den Baubeginn am 8. Juni. Beendet würden die Arbeiten im Juli. Schäden würden behoben, die sich nach Setzungen an den Bauwerkswiderlagern eingestellt hätten. Auf 15 Metern Länge vor und hinter der Brücke werde die Auffüllung des Dammes, auf dem die Fahrbahn liegt, saniert. Anschließend würden Leitplanken, Borde, Rinnen und Asphalt erneuert. Bezahlt werde dies von der Baufirma im Zuge der Gewährleistung.

Rüge vom Bund der Steuerzahler

„Wie werden wir bloß all den Verkehr bewältigen, wenn der Überflieger gesperrt ist?“, scherzte der Oberbürgermeister im Stadtrat. Schließlich wird die Straßensperrung aller Voraussicht nach keine Verkehrsbehinderungen mit sich bringen: Um auf die A8 in Richtung Saarland zu gelangen, dauert es für Autofahrer nur wenige Sekunden länger, statt des Überfliegers direkt nebenan den Wappenkreisel zu befahren.

Vier Jahre lang war an dem Kreisel-Bypass gebaut worden, ehe er im April 2019 für den Verkehr freigegeben wurde. Die zunächst auf 1,1 Millionen Euro veranschlagten Baukosten erhöhten sich in dieser Zeit auf 1,8 Millionen Euro. Um Rückstaus und Unfällen beim Auffahren auf die A8 vorzubeugen, wurde das Bauwerk 2021 durch eine Einfädelspur mit Stoppschild ergänzt, was mit Kosten von weiteren 700.000 Euro verbunden war. In seinem „Schwarzbuch 2025“ prangerte der Bund der Steuerzahler das Zweibrücker Überflieger-Projekt unter der Überschrift „Sinnvoll, teuer, peinlich“ als Vergeudung von Steuergeldern an.