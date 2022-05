Zum dritten Mal trifft in Zweibrücken – im Rahmen der Aktion „Stadtgalerie“ – Bildende Kunst auf Handel.

Rund um die Fußgängerzone und an drei Örtlichkeiten in der Fruchtmarkt- und in der Maxstraße stellen in diesem Jahr 46 Künstlerinnen und Künstler Malereien, Fotografien und Plastiken aus.

Ihre Werke sind in den Schaufenstern ganz verschiedener Geschäfte zu finden, mal umgeben von Schuhen und Taschen, mal von Lebensmitteln. Die Malereien, Fotoarbeiten und Drucke beleben aber auch Leerstände.

Aktion läuft bis 4. Juli

Noch bis Montag, 4. Juli, bleibt die „Stadtgalerie“ eine Ausstellung, die rund um die Uhr und kostenlos geöffnet ist. Wer möchte, kann die Kunst während des Einkaufs oder beim Spaziergang entdecken. Es gibt aber auch ein Faltblatt, in dem die Aussteller und ihre Ausstellungsorte detailliert aufgeführt sind.