1111 Gesichter von bekannten Personen in CD-Hüllen in Form einer Gitarre – das ist die ungewöhnlichste Arbeit bei der „Stadtgalerie 2“, der Kunstaktion in Zweibrücker Schaufenstern, die heute startet.

Von wem diese irre Installation ist, wird nicht verraten, aber es gehören nicht nur gute Menschen aus aller Welt dazu, sondern auch weniger sympathische wie ein Herr Hitler. Zu sehen ist alles in einem Leerstand in der Hallplatz-Galerie. 74 Künstler sind dabei, ein gutes Dutzend mehr als im Vorjahr bei der ersten Aktion, mit der Citymanagerin Petra Stricker sowohl den Künstlern als auch den Läden in Corona-Zeiten unter die Arme greifen wollte.

Das kam gut an, wie im Vorjahr gibt es eine Warteliste, so Stricker. Von den 74 Künstlern war nur etwa die Hälfte im Vorjahr dabei, mehr als Hälfte (46) sind Frauen. „Das hat sich so ergeben“, sagt Stricker, gezielt darauf hingewirkt hat sie nicht. „Interessant ist eine Dame aus Tokio, sie ist Dolmetscherin bei Tadano, zeitweise ist sie hier. Sie arbeitet sehr plakativ und farbenfroh.“ Auch von weit her kommt Sameera Bukhamseen, seit Corona kommt sie aus Kuwait nicht heraus. Sie hat zwei Bilder geschickt.

Der Star, wenn man so will, ist Bruno Kümin (82) aus Zürich. Er ist Designer rund Künstler, hat schon viele Buchillustratiion gemacht, auch selbst Bücher geschrieben über Typographie. Er war Schüler bei dem Schweizer Architekten und Grafiker Max Bill und stellte vor über 20 Jahren in der Formart-Galerie in Mörsbach aus, die Stricker mit Ehemann Gilbert Baier betrieb. Seine Arbeiten brachte er selbst vorbei und schwärmte von der Stadt, so Stricker. Denn diesmal konnte man sich treffen und im Vorfeld der Aktion miteinander sprechen, was im Vorjahr nicht ging.

Zu einem heimlichen Star könnte sich ein Zweibrücker entwickeln, der zum ersten Mal seine Arbeiten in er Öffentlichkeit zeigt: Klaus Gauf. „Eigentlich hat sein Sohn sich gemeldet, Bürgermeister Christian Gauf“, verrät Stricker. Sein Vater macht Holzschnitzarbeiten, die könne man doch mal zeigen. So stellt sein Vater nun in einem Leerstand in der Hauptstraße aus. Wie viele Arbeiten insgesamt zu sehen sind konnte, Stricker nicht sagen – nur dass es mehr sind als im Vorjahr. Sie freut sich, dass ein Mann, der mehrere Leerstände in der Innenstadt hat, diese zur Verfügung stellte.

Info

Stadtgalerie 2, Zweibrücken, Innenstadt. 12. September 18, Oktober. Eröffnung heute, 17 Uhr, Schlossplatz mit OB Marold Wosnitza, Rosenkönigin Annika Allgeier und Bläsern der Stadtkapelle.