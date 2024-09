Wer in nächster Zeit in Zweibrücken inklusive Stadtteilen ein gelbes Band an einem Baum entdeckt, darf sich von diesem kostenlos Früchte pflücken.

Derzeit sind wieder mehrere Teams von Zweibrücken-vernetzt (ZW-vernetzt) unterwegs, um Obstbäume mit gelben Bändern zu markieren. Dies ist das Zeichen dafür, dass das Obst gratis und ohne Rücksprache geerntet werden darf. In diesem Jahr werden an 14 über das Stadtgebiet und die Vororte verteilten Standorten Obst- und Nussbäume mit einem solchen Band versehen. Angeboten werden Äpfel, Birnen, Kirschpflaumen, Zwetschgen und Walnüsse. Stadt und UBZ unterstützen diese Aktion. Bei Letzterem können Obstpflücker nach vorheriger Rücksprache unter 06332 9212308 ausgeliehen werden. Weitere Infos: zw-vernetzt.de.