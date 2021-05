Im Juni will „Akifs Bistro“ öffnen. Das sagte einer der beiden Monteure, die am Donnerstag gegen 16 Uhr das Schild des Ladens montierten. Bei Akif sollen Döner und andere osmanische Gerichte angeboten werden. Das Bistro öffnet in den Räumen des Stammsitzes der Traditions-Bäckerei Schmidt in der Fußgängerzone. Diese existiert nicht mehr. Schmidts Butterbrezel ist Geschichte. In den letzten Monaten wurden die Räume ohne Zeitdruck nach und nach umgebaut. Das graue Blech, auf dem der rote Schriftzug montiert wird, wurde übrigens mit Farbe aus handelsüblichen kleinen Spraydosen grau gefärbt.