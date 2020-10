In Saarbrücken wurde ein 27-Jähriger am Donnerstag, 29. Oktober, handgreiflich, als ihn städtische Ordnungskräfte in der Straßenbahn zum Aufsetzen der Schutzmaske aufforderten. Wie die Polizei berichtet, weigerte er sich beharrlich, die vorgeschriebene Maske anzulegen und seine Personalien anzugeben. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass der Mann das Geschehen mit dem Handy filmte. Er drohte, alles zu veröffentlichen – auch Aufnahmen der kontrollierenden Einsatzkräfte. „Sehr widerwillig“, so die Polizei, habe er das Filmen eingestellt. Dann habe er aber gesagt, dass er die Videos schon ins Internet gestellt habe. Der 27-Jährige sei dann derart aggressiv geworden, dass er von der Polizei festgehalten, am Boden fixiert und festgenommen werden musste.