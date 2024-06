Harald Benoit bleibt Fraktionssprecher der AfD im Zweibrücker Stadtrat. Er wurde in der konstituierenden Fraktionssitzung am Mittwoch einstimmig gewählt, wie er mitteilte. Stellvertreter wurde Falk Dettweiler, der ebenso einstimmig gewählt wurde. Die AfD hatte die Anzahl ihrer Sitze im Stadtrat bei der Wahl am 9. Juni von vier auf acht verdoppelt.