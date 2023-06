Zweibrücken soll prüfen, ob die Stadt mit Erdwärme versorgt werden kann. Das fordert die AfD im Stadtrat.

AfD-Sprecher Harald Benoit schlug am Mittwoch im Stadtrat vor, die Stadt solle prüfen, ob Tiefengeothermie – das Heizen mit Erdwärme aus bis zu 3000 Metern Tiefe – in Zweibrücken möglich ist. Wenn ja, solle die Stadt eine neue Tochtergesellschaft gründen, die das Netz ausbaut und betreibt. „Das würde der Stadt eine neue Einnahmequelle erschließen und den Nutzern eine sehr günstige und konstante Wärmeversorgung ermöglichen“, meint Benoit. Dafür könne die Stadt auch Fördermittel aus dem Klimaschutzprogramm nutzen. Dirk Schneider (Fraktion Bürgernah) erinnerte an die Probleme in Landau. „Ich brauche keine wackeligen Häuser“, lehnte er Bohrungen tiefer als 100 Meter ab. Benoit entgegnete, dass es über 100 solcher Anlagen gebe, die ohne Probleme funktionierten, darunter auch wieder Landau. Oberbürgermeister Marold Wosnitza verwies darauf, dass die Stadt einen Wärmeplan aufstellen wolle. Er empfahl, das Thema bis dahin zurückzustellen.