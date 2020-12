„Musikalische Adventsvesper“ heißt es am Samstag, 19. Dezember, 18 Uhr, in der Zweibrücker Alexanderskirche. Zu hören ist Musik vom 16. Jahrhundert bis heute.

Es singt das Vokalquintett, das in diesem Jahr schon mehrmals Gottesdienste gestaltet hat und beim Virtuellen Adventskalender mit mehreren Beiträgen vertreten ist: Barbara Buhr, Ina Kaufmann, Dagmar Metz, Robert Metz und Helge Schulz. Mit Svenja Klamroth (Violine) und ihrer Mutter Eva Klamroth (Cello) kommen zwei Gastmusikerinnen, die mit Bezirkskantor Helge Schulz Kompositionen von Arcangelo Corelli, Mozart und Josef Rheinberger spielen. Dekan Peter Butz wird mit geistlichen Wortbeiträgen vertreten sein. Unter den vier- bis fünfstimmigen Gesängen sind bekannte Lieder zur Weihnachtszeit. In zwei Liedern ist die volle Besetzung mit allen Sing- und Instrumentalstimmen zu erleben, was auch in dieser corona-bedingt kleinen Besetzung die Alexanderskirche mit opulentem Klang erfüllen wird.

Der Eintritt zu der einstündigen Vesper ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten. Es gibt etwa 80 Plätze, man darf nur da sitzen, wo ein Programm liegt, und es besteht Maskenpflicht.