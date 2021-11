Wegen der Corona-Pandemie hat sich Dellfeld entschieden, die Adventsfenster in diesem Jahr als „stille Fenster“ abzuhalten. Zwölf Fenster sind in Dellfeld und Falkenbusch zu sehen.

Die Besucher, so Veranstalterin Yvonne Sarther, sollen bei gemütlichen Abendspaziergängen an den Fenstern vorbeigehen und diese bestaunen. Ein gemeinsames Zusammensein, wie üblich bei Adventsfenstern, wird es aufgrund der Corona-Situation nicht geben. So hat es vergangenes Jahr auch Rieschweiler-Mühlbach gemacht.

Dennoch werden Spenden gesammelt – für die Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule und für die Flutopfer im Ahrtal. Die Spenden können an das Konto mit der Iban DE47 5409 0000 0081 0685 77 überwiesen werden. Sarther wird sie gegen Neujahr überreichen, aber ohne größere, offizielle Feier.

Adventsfenster-Termine

1. Dez.: Kita Dellfeld

4. Dez.: Schwarzbachtaler Trolle,