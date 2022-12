Etwa 80 Besucher haben sich am Samstag zum Weihnachtssingen am Reifenberger Feuerwehrhaus versammelt. Das Weihnachtssingen, diesmal von der Feuerwehr organisiert, ist wie die Waldweihnacht des Heimatvereins Teil der Adventsfenster-Aktion, die mit dem Glühweinfest des Sportclubs beginnt. Etwa ein Dutzend Fenster und Veranstaltungen gab und gibt es im Ort; das letzte Adventsfenster wird am Mittwoch, 21. Dezember, bei Familie Schwartz an der Ecke Zweibrücker Straße/Höhgasse geöffnet. Die Einnahmen vom Samstag aus dem Verkauf von Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Bratwürsten und Plätzchen kommen der Jugendfeuerwehr zugute, denn die braucht einen Carport für den Anhänger. Musikalische Unterstützung leistete die Bläsergruppe „’s Kapellche“.