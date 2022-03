Seit fast 70 Jahren organisiert der Automobilclub ADAC Suchfahrten durch die Pfalz. Im Jahr 2022 lautet das Motto „Brücken in der Pfalz“; eines der 18 zu suchenden Ziele ist eine Brücke in Zweibrücken. Zu jedem Ziel gilt es drei Fragen auf einem Formular zu beantworten, das bis 30. September beim ADAC eingereicht werden muss. Die Wettbewerbsbroschüre mit näheren Informationen ist beim Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken in der Maxstraße (Telefon 06332 871-471) erhältlich oder als Download hier.