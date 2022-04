Laut ADAC ist der Preis für einen Liter E10-Benzin im Saarland bundesweit am günstigesten. Ein Liter des umweltfreundlicheren Benzin-Kraftstoffes kostete am Dienstag um 11 Uhr im Saarland durchschnittlich 1,91 Euro. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen kostete ein Liter Super E10 im Mittel 1,96 Euro. Für die Statistik wertete der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland aus und ordnete sie den jeweiligen Bundesländern zu. Die gute Nachricht: In allen Bundesländern lag der Durchschnittspreis für Diesel und Super E10 unter der Zwei-Euro-Marke. Am Mittwoch um 11 Uhr kostete ein Liter Super-Benzin in Luxemburg 1,63 Euro, Diesel 1,64 Euro. In Saargemünd (Frankreich) wurden für einen Liter Super 1,77 Euro und für Diesel 1,84 Euro fällig.