Hermann Weis und Dorothee Wendel, zwei Künstler des Action Painting, zeigen ihre Arbeiten in der Galerie im Mannlich-Haus.

Hermann Weis ist ein Urgestein in der Zweibrücker Kunstszene. Der im lothringischen Schweyen lebende Künstler ist Mitglied der Künstlergruppe Spectrum-Art, die monatlich wechselnde Ausstellungen im Zweibrücker Mannlich-Haus zeigt. Die Saarbrückerin Dorothee Wendel ist zum ersten Mal hier zu Gast. Die Arbeiten von Hermann Weis zeichnen sich durch ihre kraftvollen Farben aus. Eine Explosion von Farben, die das Bild zu sprengen scheinen, ist sein „Sonnenaufgang“. Eine ungeheure Energie und Dynamik birst aus dem Bild heraus, in einem Wirbel unterschiedlicher Perspektiven, die wie aus einem sich drehenden Prisma hervorblitzen und den Betrachter mit magischem Sog in die Tiefen des Bildes hineinziehen.

Beim Hören von Bob Marleys Reggae-Musik ist das gleichnamige Bild entstanden: eine bunte Farbenpracht in Gelb, Grün, Weiß und Schwarz, eine dynamische Welt öffnet sich, zersplittert und glitzert in tausend Facetten.

Zufallsprinzip

An eine sich öffnende Blüte erinnert „Im Park“. Dabei malt Weis nicht gegenständlich, seine Arbeiten sind abstrakt und entstehen meist nach dem Zufallsprinzip, getreu den Maximen des Action Painting, der ab 1950 in den USA entstandenen Richtung des abstrakten Expressionismus, einer unmittelbaren und dynamischen Maltechnik, die auf eine klassische Bildkomposition verzichtet und den Zufall integriert. Dazu gehört die Freiheit, die im Bild als auch im künstlerischen Gestaltungsprozess deutlich wird. Die Farben werden auf das Bild gespritzt oder geschüttelt.

Weis findet die Freiheit im Prozess des Malens, während Wendel teils wieder mit Kalkül an ihre Arbeiten herangeht. Sie lotet das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Grenzen aus, trotz aller Dynamik wirken ihre Arbeiten gleichzeitig ruhiger, wie festgehaltene Augenblicke.

Doppelbild

Ihre Arbeit „Speed an Stops“ ist ein Doppelbild, das zwei verschiedene Zustände zu reflektieren scheint, die Momentaufnahmen aus einem prozesshaften Geschehen darstellen. Die beiden Bilder verbinden vermeintlich so unvereinbare Gegensätze wie Ruhe und Dynamik, hinter einem prismenartig gebrochenen Geflecht aus roten, weißen und schwarzen Linien wird eine nachtblaue Tiefe sichtbar.

In „Was passiert, wenn Du das Rennen stoppst?“ kombiniert Wendel Statik und Dynamik zu einer Einheit. Rote und weiße Schlingen überlagern und durchdringen sich vor einem tiefschwarzen Hintergrund. In der rechten unteren Bildhälfte öffnet sich ein kleines Quadrat, als ob der Betrachter hier Eingang in diese verschlungene Welt finden könnte. Das ist charakteristisch für die Arbeit von Dorothee Wendel.

Farbe werfen

Die Tochter eines Schreinermeisters entschied sie sich zuerst für ein BWL-Studium. „Nach Studium und Berufseinstieg hab’ ich mir in meinem Haus im Dachboden ein Atelier eingerichtet.“ Als Jugendliche zeichnete Wendel Porträts Schriftstellern. „Von den Menschen bin ich über stilisierte Personen ins Abstrakte gekommen. Dann kam ein Befreiungsschlag – ich habe die Farbe geworfen. Ich habe Bilder genommen, mit denen ich unzufrieden war, und hab' dann aus der Farbflasche die Farbe darauf geworfen. Und das hat sich immer weiter entwickelt.“

Info

Dorothee Wendel, Hermann Weis: „Zusammenhang“, Action Paiting, Zweibrücken, Galerie im Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, bis 30. Mai, geöffnet ist samstags 15-18 Uhr.