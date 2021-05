Das Coronavirus hat den Kindergarten in Oberauerbach befallen: Sechs Kinder und zwei Erzieherinnen haben sich angesteckt. Eine komplette Gruppe muss daheimbleiben und darf erst kommenden Montag zurückkommen. Alle Einzelheiten zu dem neuen Zweibrücker Corona-Heißpunkt lesen Sie hier. Insgesamt sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Zweibrücken und im Landkreis. Am Dienstag kam in Zweibrücken ein neuer Fall hinzu, ein Schulkind der Herzog-Wolfgang-Realschule hat sich angesteckt; in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ebenfalls nur ein neuer Fall. Ein Grundschulkind aus Rieschweiler-Mühlbach kam ebenfalls hinzu. Das ist der eine neue Fall in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. In Zweibrücken ist laut Kreisverwaltung ein Mann im Alter zwischen 75 und 85 Jahren an oder mit einer Corona-Infektion verstorben.