Im Oktober stieg die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Arbeitslosen in Zweibrücken um acht, im Landkreis Südwestpfalz sank sie dagegen um 95. Die am Donnerstag veröffentlichten Arbeitslosenquoten: für Zweibrücken 6,9 Prozent (September 6,8), 3,9 Prozent (4,1) für den Landkreis.

Am Zähltag 12. Oktober waren laut Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens in der Stadt 1292 Menschen arbeitssuchend, in der Südwestpfalz 2039. Im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr waren das 246 Arbeitssuchende mehr in Zweibrücken (ein Anstieg um 23,5 Prozent), im Landkreis 159 mehr (8,5 Prozent). In der gesamten Westpfalz waren nach einem leichten Rückgang gegenüber dem September 18 043 Einwohner arbeitssuchend gemeldet. Vor einem Jahr waren es 2381 oder 15,2 Prozent weniger.