Im Fall des im ehemaligen Gasthaus „Zum Kronprinz“ abgestürzten 14-Jährigen wird die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren einleiten, wie sie auf Anfrage mitteilte. Man habe den Vorgang geprüft, es hätten sich aber keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten ergeben, so Staatsanwalt Felix Huth. Am 18. Mai gelangte laut Polizei ein 14-Jähriger in das Kronprinz-Gebäude – das abgerissen werden soll und bereits entkernt ist – und fiel dort vom obersten Stockwerk sechs Meter tief hinab ins Erdgeschoss. Der Junge verlor das Bewusstsein und verletzte sich schwer, erlitt mehrere Knochenbrüche, unter anderem an der Hüfte und im Gesicht. Freunde, mit denen er zuvor telefoniert hatte, fanden in ohnmächtig in dem Abrissgebäude vor und leiteten die Rettung in die Wege. Die Polizei hatte den Vorfall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um prüfen zu lassen, ob eventuell Fahrlässigkeit vorlag, etwa die Baustelle nicht ausreichend gesichert war. Nach dem Unfall wurden dem Bauunternehmer von der Stadt strengere Auflagen zur Sicherung der Baustelle erteilt.