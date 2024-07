Balkan-Sound und Gypsy Swing vom Absinto Orkestra genoss das Publikum am Samstagmorgen beim Homburger Musiksommer. Prominenter Gast war der Jazz-Gitarrist Joscho Stephan.

Ethno-Jazz: So kann man die Musik umschreiben, die die Künstler am Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen auf dem historischen Marktplatz in Homburg