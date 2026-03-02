Auf der Autobahn 6 zwischen den St. Ingberter Stadtteilen Rohrbach und Mitte hat ein verlassener, unbeleuchteter Opel Astra in der Nacht auf Sonntag für einen Unfall mit hohem Sachschaden gesorgt. Laut Polizei war der graue Opel mit einer Abschleppstange an einem anderen Wagen befestigt, als sich die Stange etwa 500 Meter vor dem Rastplatz Kahlenberg löste. Der Opel geriet außer Kontrolle, drehte sich, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung am linken Straßenrand zum Stehen. Der Fahrer flüchtete und ließ den Opel laut Polizei ungesichert zurück. Kurz darauf näherte sich ein weiteres Auto der Unfallstelle. Der Fahrer erkannte den auf der Überholspur stehenden Opel erst im letzten Moment und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte ebenfalls gegen die Mittelleitplanke. Sein Auto kam wenige Meter vor dem Opel zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand durch die beiden Unfälle ein hoher Sachschaden an der Mittelleitplanke und an den beteiligten Autos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06894 1090 entgegen.