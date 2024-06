44 Jahre lang, sein halbes Leben, saß Berni Düker (81) im Zweibrücker Stadtrat. Am Mittwoch war seine letzte Sitzung.

Im neuen Stadtrat wird der frühere Fraktionssprecher der SPD nicht mehr sitzen. Er kandidiert nicht mehr. Die Entscheidung habe er für sich selbst getroffen, sagte Düker am Mittwoch in einer kurzen Abschiedsrede. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, gestand er, aber er gehe „frohen Mutes in die freie Zeit“. Ihm habe die Arbeit stets Spaß gemacht, auch wenn es ab und zu an warmen Tagen schwer war, „wenn man hier drin gesessen hat und wusste, die anderen sind im Freibad“. Er erinnerte auch kurz daran, wie sich die Zeiten geändert haben: „Früher hätte ich hier mit Anzug und Krawatte gestanden.“ Dem neuen Stadtrat gab er eins mit auf den Weg: „Geht anständig miteinander um!“ SPD-Sprecher Stéphane Moulin bedankte sich bei Düker mit einem Weinpräsent, für die CDU überreichte ihm Fraktionschef Pascal Dahler ein Nummernschild ZW-Berni 44.