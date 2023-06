An der Hofenfelsstraße rollen die Bagger – nicht auf dem Brauereigelände, sondern gegenüber, an der Villa Schwinn. Dort wird Platz gemacht für einen Neubau.

Ein Abrissbagger gräbt sich durchs Mauerwerk der früheren Tankstelle im hinteren Teil des Villengeländes. Anfang der Woche lag über die Hälfte des Gebäudes schon in Trümmern, was von der Hofenfelsstraße aus freie Sicht gewährte auf die acht Einfachwohnungen, deren Zeit an der Villa Schwinn auch abgelaufen ist. Sie werden als nächstes abgerissen, wie Marco Dobrani, Vorstand der Kimmle-Stiftung, auf Anfrage sagte. Wie berichtet, will die Stiftung auf dem Grundstück 24 Wohnungen für Menschen mit Behinderung bauen.

Bislang sei man im Zeitplan und habe vor, noch diesen Sommer mit dem Bau der geplanten Wohnhäuser zu beginnen, so Dobrani. Die Baugenehmigung und die Zusage von Fördergeldern der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz stünden zwar noch aus, er sei aber zuversichtlich, beides bald in der Hand zu halten. Wenn die frühere Tankstelle und die Einfachwohnungen abgerissen sind, werde noch mal gebohrt, um zu prüfen, ob im Boden noch Altlasten sind. Dobrani rechnet allerdings nicht damit, dass Erdreich ausgetauscht werden muss, wie er sagt. Bisherige Gutachten sähen gut aus.

Zwei Jahre Bauzeit

Der Neubau der Kimmle-Stiftung soll drei Stockwerke haben und barrierefrei gebaut werden. In die Wohnungen einziehen sollen körperlich und geistig Beeinträchtigte, die alleine leben können, aber Hilfe im Alltag brauchen, wie Dobrani bei der Vorstellung der Planung gesagt hatte. Einen Namen hat das Zweibrücker Wohnprojekt noch nicht, wie Geschäftsführer Markus Matheis diese Woche sagte. Als Bauzeit seien zwei Jahre vorgesehen, so Matheis, so dass die ersten Bewohner 2025 einziehen könnten, wenn alles läuft wie vorgesehen.

Mit den Wohnungen für Menschen mit Behinderung sind auch die Denkmalschützer einverstanden. Gegen das zunächst geplante Projekt einer Saarbrücker Firma, die auf dem Gelände der Villa Schwinn drei Wohnblocks mit bis zu 85 Wohnungen bauen und dazu auch die zur Villa gehörende Remise abreißen wollte, war der Zweibrücker Denkmalschutz Sturm gelaufen. Ende 2021 sprang der Saarbrücker Investor schließlich ab, da kein Kompromiss gefunden werden konnte.