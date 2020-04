Das Logo der ehemaligen Parkbrauerei an der Hofenfelsstraße bleibt erhalten. Wie berichtet, hatte die Stadt Interesse an dem roten Parkbräumännchen auf gelbem Grund geäußert. Der städtische Umweltbetrieb UBZ meldet nun Vollzug. Das Schild wäre dem Abriss zum Opfer gefallen. In den sozialen Medien war häufiger der Satz zu lesen: „Ich nehm’s.“ Auch die Stadt hatte Interesse am Logo bekundet, das nun als Symbol für die jahrzehntelange Präsenz der Brauerei in Zweibrücken erhalten bleibt.

Mitte Mai soll das Schild abmontiert werden

Wie UBZ-Vorstand Werner Boßlet auf Nachfrage mitteilte, habe der sich der Umweltbetrieb „nach Rücksprache mit dem Eigentümer die weitere Verwendung des Schildes“ sichern können. Kosten für das Schild selbst kommen keine auf. Voraussichtlich Mitte Mai werde das Logo mithilfe eines 130-Tonnen-Krans abmontiert. Entscheidungen darüber, wo das Schild künftig zu sehen sein wird, und welche Reparaturen daran vorzunehmen sind, seien noch nicht getroffen worden, so Boßlet.

Die ehemalige Parkbrauerei wird derzeit von einer Saarbrücker Firma abgerissen. Der Pirmasenser Investor Manfred Schenk will auf dem Ende der 80er Jahre stillgelegten Brauereiareal eine Einrichtung für betreutes Wohnen, ein Altenheim, ein Hotel und weitere Wohnungen bauen.