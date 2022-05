Der Abriss der früheren Schusterei Sebald in der Alten Ixheimer Straße geht weiter, nachdem die Arbeiten wegen Asbestfunden eine Woche lang ruhen mussten. Die für die Baustelle Verantwortlichen hätten in der Zwischenzeit ein Sanierungskonzept vorgelegt, das von der Aufsichtsbehörde grünes Licht bekommen habe. Das sagte Ulrike Schneider von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd am Donnerstag auf Anfrage. Das Konzept beinhalte nun einen ausreichenden Schutz der Arbeiter bezüglich des belasteten Materials sowie eine ordnungsgemäße Entsorgung des im Schutt aufgetauchten Asbests. In der Nachbarschaft seien Proben entnommen worden, sogenannte Stempelproben, mit denen Staub etwa von Fensterbänken untersucht wird. Das Ergebnis lautete laut Schneider, dass der Staub keine Asbestpartikel enthält. Gleichwohl werde er abgespült, und bei den weiteren Arbeiten werde auf mehr Bewässerung geachtet, so dass sich nicht mehr so viel Staub entwickelt. Die Gewerbeaufsicht der SGD werde die Baustelle in den nächsten Tagen noch mal kontrollieren, so Schneider.