Schon am Donnerstag haben die Abriss-Arbeiten an den Gebäuden der ehemaligen Ziegelei Weppler in Niederauerbach begonnen. Der Abriss und die Sanierung des knapp ein Hektar großen Areals neben der ehemaligen Dorndorf-Schuhfabrik schafft die Voraussetzungen für den Neubau eines Lidl-Marktes. Der Lidl-Markt an der unweit gelegenen Sickingerhöhstraße will Ende kommenden Jahres in den größeren Neubau umziehen, das alte Gebäude wird dann nicht mehr für Einzelhandel zu nutzen sein. Der Homburger Investor und Projektentwickler Paul Neupert geht davon aus, dass der Abriss bis Ende des Jahres bewerkstelligt sein kann. „Über die Jahrzehnte hat sich viel Unrat in den Gebäuden angehäuft. Viele Container Dreck werden abzufahren sein. Wir haben jetzt mit dem Rückbau der Dächer begonnen. Das allein wird etwa 14 Tage dauern. Danach geht es an die Außenmauern“, sagt Neupert. Teile des Abbruchguts seien als Sondermüll zu behandeln. Noch in diesem Jahr hofft Neupert auf die Genehmigung für den folgenden Bau des rund 2300 Quadratmeter großen Gebäudes für den Discounter. Gegenüber dem alten Standort an der Sickingerhöhstraße wächst die Verkaufsfläche um die Hälfte, auf 1200 Quadratmeter. Eröffnung des neuen Markts soll im Dezember kommenden Jahres sein.