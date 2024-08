Die Polizei hat in zwölf Tagen mehr als 2000 Fahrzeuge auf einem Feldweg bei Wattweiler gezählt. Er wird als Abkürzung nach Mittelbach genutzt. Nun soll laut Ortsvorsteher die illegale Nutzung unterbunden werden. Bis Ende des Jahres soll geklärt sein, wie.

1050 Fahrzeuge hat die Polizei zwischen 16. Januar und 21. Februar auf der Kirchhofstraße gezählt. Eigentlich ist das Verbindungsstück vorbei am Friedhof hin zur Landstraße nach Mittelbach für den regulären Verkehr gesperrt. Jüngst wurde erneut gezählt: Binnen zwölf Tagen nutzten 2100 Fahrzeuge den Feldweg. Das sind auf den Tag gerechnet mehr als sechs Mal so viele wie zu Jahresbeginn.

„Es wird jetzt etwas dort passieren, wir müssen gucken, was baulich möglich ist“, kündigte Wattweilers Ortsvorsteher Thomas Körner in der Ortsbeiratssitzung am Montagabend an. Schon bei der ersten Messung im Januar und Februar sei die Polizei überrascht gewesen, wie viele Fahrer den Feldweg als illegale Abkürzung benutzen.

Bürger monieren längeren Weg bei hohen Spritpreisen

Bis zum Jahresende soll den illegalen Feldweg-Fahrern nun „der Riegel vorgeschoben“ werden, so Körner. Knackpunkt: Feuerwehr, Anlieger und Landwirtschaft müssen weiterhin durchkommen. Entsprechend offen ist, wie das Abkürzer-Problem gelöst werden kann. Über die Jahre hinweg hat sich die Kirchhofstraße zur illegalen Abkürzung auf dem Weg von Mittelbach ins Saarland gemausert. Autofahrer, die den Feldweg als Abkürzung nutzen, sparen etwa 800 Meter Strecke. Das sind wenige Minuten Fahrtzeit.

Während sich Ältere im Dorf beim Ortsvorsteher wegen der Autofahrer beschweren und sagen, dass sie mittlerweile Angst haben, auf dem Feldweg entlangzulaufen, monieren andere die Kontrollen der Polizei. Körner berichtet von Gesprächen, in denen ihm gesagt worden sei, dass in Zeiten von hohen Spritpreisen die 800 Meter „Umweg“ über die offizielle Strecke nicht drin seien. Nachgerechnet: Benötigt ein Auto auf 100 Kilometern im Schnitt sieben Liter Sprit, würde der Wagen auf den 800 Metern 0,056 Liter verbrauchen. Bei einem Benzinpreis von 1,70 Euro sind das nicht mal zehn Cent.