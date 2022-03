Am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium haben sich die Abiturienten am Freitag verabschiedet.

Auch an der IGS Contwig hat der Abi-Jahrgang seine Zeugnisse im Empfang genommen.

Die Inhaber eines Zweibrücker Traditionsgeschäfts hätten so gern noch die 150-Jahrfeier für ihr Unternehmen mitgenommen. So ist jetzt schon bald Schluss – mit Sekt.

Das Outlet in Zweibrücken soll in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Zweibrücker Kindergartenkinder haben eine tolle Hilfsaktion für die Ukraine gestartet.

„Da steckt viel Potenzial drin.“ Der Bettenfachhändler Werner Bachmann ist begeistert von den Pirmasenser Stadtgutscheinen und war einer der ersten, die sie angeboten haben. 300 Gutscheine wurden bisher verkauft. Die Aktion leidet wie der ganze stationäre Einzelhandel unter den Corona-Beschränkungen.

Am Amtsgericht Pirmasens hat eine Verhandlung begonnen, bei der es um den Tod zweier Kinder geht. Unser Gerichtsreporter sagt: „Der Prozess ist nichts für Zartbesaitete.“

Am Mittwoch war die Südwestpfalz in getrübt-gelbliches Licht getaucht. Der Grund dafür: Saharastaub, den ein Luftstrom aus Nordafrika bis zu uns geweht hat. Der gefallene Regen – aufgrund seiner Farbe auch „Blutregen“ genannt – hat viele Autos mit einem rot-braunen Schmutzfilm überzogen. Den wollten die Pirmasenser am Freitag wieder von ihren Autos bekommen – und mussten dafür einiges an Wartezeit mitbringen.

Wer gerne Grenzen überschreitet, der kann bald auf neuen deutsch-französischen Verbindungen radeln.

Komfortabler soll“s für Wohnmobilisten in Lemberg werden: Dort entsteht eine Versorgungsstation am Weiher.

Hauensteiner und Dahner Helfer vernetzen sich beim Engagement für die Kriegsflüchtlinge.