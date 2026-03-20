Zum 21. Mal haben Abiturienten des Helmholtz-Gymnasiums am Donnerstag ein Fassadenprojekt enthüllt und sich am Neubau verewigt. Das diesjährige Motto lautete „Inseln“.

Über mehrere Monate plante und realisierte die Fassaden-AG mit 21 Schülerinnen und Schülern das Werk aus Alublech. Unterstützt wurden sie von Betreuungslehrer Nikolaus Hülsey, weiteren Lehrkräften, Hausmeistern und Eltern. Entstanden sind sechs Inseln mit Fantasie- und Märchenfiguren. Das Kunstwerk, als „Kunst am Bau“ anerkannt, ziert einen Teil der Sichtbetonfassade in Richtung Kleiner Exe und Bleicherbachbrücke.

Vermächtnis trotz Sanierung

Schulleiterin Kerstin Kiehm berichtete, sie habe mit Fünftklässlern die Fassade abgelaufen. „Die machen im Jahr 2034 Abitur. Bis dahin haben wir noch freie Fassadenelemente, und dann gehe auch ich in Ruhestand“, sagte sie. Wie der stellvertretende Schulleiter Alexander Müller erläuterte, können die Kunstwerke für die geplante Generalsanierung demontiert und gesichert werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen sie wieder aufgehängt werden.

Das Helmholtz-Gymnasium soll mit elf Millionen Euro aus Landesmitteln saniert werden. Die Mittel stammen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes, aus dem die Stadt 30 Millionen Euro erhält. Die elf Millionen Euro für das Helmholtz-Gymnasium sind der größte Posten auf der städtischen Vorschlagsliste.

Idee stammt von Gerhard Kaiser

Die Tradition der Abitur-Fassaden reicht lange zurück. Der inzwischen pensionierte Lehrer Gerhard Kaiser aus Niederauerbach hatte die Idee, mit der sich seither 21 Jahrgänge von ihrer Schule verabschiedet haben. 21 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2026 arbeiteten seit Herbst im Tonraum der Schule an dem aktuellen Projekt.

Jahrgangssprecherin Helena Emilia Löblein berichtete, kleinere Verletzungen habe die „Heldentruppe“ bei der Arbeit mit Alublech zwar erlitten, bleibende Schäden jedoch nicht. Das Modell entstand im Januar während des Abiturs, gebaut wurde seit Februar. Betreuungslehrer Hülsey lobte das Team für dessen Engagement und Zielstrebigkeit.