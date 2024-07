In St. Ingbert ist eine Abi-Party für einen jungen Mann im Krankenhaus geendet. Wie die Polizei berichtet, seien zwei junge Männer am Sonntagmorgen um fünf Uhr zunächst verbal aneinandergeraten. Vor dem Gebäude in der Rickertstraße, in dem die Abifeier stattgefunden hatte, sei der Streit zwischen den beiden Schülern eskaliert. Ein noch unbekannter junger Mann habe seinem Mitschüler schließlich mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei sei der Geschlagene verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was die Gründe für den Streit zwischen den Schülern waren, sei noch nicht klar. Die Auseinandersetzung wurde mutmaßlich vom Geschlagenen angefangen worden, sagt die Polizei.