Beim Abiball des Helmholtz-Gymnasiums in der Zweibrücker Festhalle ist die Abendkasse mit 1000 Euro verschwunden. Mit dem Geld wollten die Abiturienten die Rumänienhilfe der Schule und Caritas International unterstützen. Um dies trotzdem zu ermöglichen, bittet der Abi-Jahrgang nun um Spenden auf das Abikonto bei der Sparkasse Südwestpfalz, das auf den Abiturienten René Röder läuft, IBAN DE03 5425 0010 0198 1080 37. Abiball-Organisator Jonas Werner hatte die Kasse in der bewachten Künstlergarderobe in der Festhalle deponiert, als die Abiturienten weiterfeiern gingen und das Geld zurückließen. Später wurde der Verlust bemerkt.