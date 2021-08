Wegen Erkrankung von Bezirkskantor Helge Schulz fällt das Orgelkonzert am Toccatag, Sonntag, 29. August, 19 Uhr, in der Zweibrücker Alexanderskirche aus. Alternativen sind um 11 Uhr die Matinée in der Blieskasteler Schlosskirche, wo Matthias Leiner neben der Bachschen Toccata und Fuge noch Toccaten aus verschiedenen Ländern auf der Klais-Orgel von 2018 spielt (Konzertdauer: 45 Minuten) und die Matinée von 11.30 bis 12 Uhr in der Hornbacher Klosterkirche: Benedict Schwarz spielt „Toccaten im Lauf der Zeit“ an der Oberlinger-Orgel von 1953. Daneben erklingt die 13-minütige Bach-Toccata und Fuge am Sonntag in zahlreichen Gottesdiensten in der Kirchen der evangelischen Kirche der Pfalz, darunter auch Kirchen in Homburg (Stadtkirche, Friedenskirche, Maria vom Frieden) und St. Ingbert (St. Josef, Lutherkirche). Komplettprogramm: toccatatag.de.