Das für Samstag geplante Outdoor-Konzert mit dem Zweibrücker Musiker und Sänger Dirk Nelly Brill auf einer eigenes errichteten Bühne neben der Zweibrücker Konzerthalle am Flugplatz wird aufgrund der schlechten Wettervorhersagen auf Donnerstag, 18. Juli, verschieben. Sollte es dann wieder regnen, kann man in die Halle ausweichen, was zurzeit aufgrund der Coronabeschränkungen noch nicht möglich ist. „ Wir möchten doch alle wieder ein schönes Konzert genießen und nicht im Regen stehen“, so Konzertveranstalter Thorsten Albrecht.