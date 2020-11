Die Kreisverwaltung Kusel hat beschlossen, wegen der steil steigenden Corona-Kurve, alle Veranstaltungen, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen, abzusagen. Daruter fällt auch das Konzert der Simon & Garfunkel Revival Band am 6. Dezember in der Fritz-Wunderlich-Halle, wie der Veranstalter Kultopolis mitteilt. Die Karten werden da zurückgenommen, wo sie gekauft wurden.