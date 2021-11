Weil zu wenige Karten verkauft wurden, hat das Zweibrücker Kulturamt den Kabarettabend mit Wolfgang Trepper am Freitag, 5. November, und das Jazz-Klassik-Konzert der Mozartgesellschaft mit dem Duo Clara Dicke/Bernd Nickaes am Sonntag, 7. November, abgesagt. Das entspreche auch den Wünschen der Künstler, so Stadtpressesprecher Jens John. Für beide Veranstaltungen gibt es neue Termine: Die Harfenistin Clara Dicke und der Saxofonist Bernd Nickales kommen am 22. Mai 2022, Kabarettist Wolfgang Trepper kommt am 20. Januar 2023. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.