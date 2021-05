Das Picknick-im-Park-Konzert mit der sechsköpfigen Band Crazy Heart Connection, das am 30, Mai im Zweibrücker Rosengarten stattfinden sollte, wird verschoben auf 8. August. Grund für die Verlegung ist Corona. Zwar liege der Sieben-Tage-Wert unter 100, so Daniel von Gyldenfeldt, beim UBZ für die Rosengarten-Veranstaltungen zuständig, „aber in der aktuellen Corona-Bekämpfungsordnung von Rheinland-Pfalz heißt das, dass Veranstaltungen generell untersagt sind. Im Perspektivplan Rheinland-Pfalz, der drei Öffnungsschritte vorsieht, wären bei einem Wert unter 100 zwar Veranstaltungen im Freien erlaubt, aber nur mit maximal 100 Besuchern. Das bringt unseren Besuchern nichts“, so Gyldenfeldt, der auf weitere Öffnungsschritte der Landesregierung hofft.

