Antoine Golliot, Kandidat der rechtsextremen Le-Pen-Partei Rassemblement National (RN), hat am Sonntag im ersten Durchgang der französischen Parlamentswahl im Wahlkreis um Zweibrückens Partnerstadt Boulogne-sur-Mer die meisten Stimmen geholt. In einer Stichwahl am Sonntag, 7. Juli, muss er sich mit dem linksgerichteten Olivier Barbarin messen. Jean-Pierre Pont von der Partei Ensemble des Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der den Wahlkreis bislang in der Pariser Nationalversammlung vertrat, hat sein Mandat verloren. Im Boulogner Stadtgebiet errang Golliot 42,7 Prozent der Stimmen vor Barbarin (32,2 Prozent) und Pont (17,9 Prozent). Auf Wahlkreisebene erhielten RN-Kandidat Golliot 43,6 Prozent, der linke Barbarin 29 Prozent und Pont 20,9 Prozent. Dies erklärte am Montag eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage.