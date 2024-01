Am Dienstag hat die Stadt die Markierungen für Privatparkplätze entfernt, die ein Investor aus Hamburg in der Zweibrücker Straße Bei den Fuchslöchern anbringen ließ, entfernt. Jetzt hat der Unternehmer den Schritt der Stadt kritisiert und Klage angekündigt. Das Verwaltungsgericht in Neustadt/Weinstraße hatte das Teilstück als „tatsächlich öffentliche Straße“ bezeichnet, in der nur Behörden offizielle Markierungen wie Parkbuchten aufzeichnen dürften. Dies wies der Unternehmer nun zurück. Er wolle gerichtlich feststellen lassen, dass er das Teilstück privat nutzen wolle und nicht dem allgemeinen Verkehr zur Verfügung stelle, sagte er. Danach werde er die jetzt abgefrästen Markierungen wieder aufbringen lassen.