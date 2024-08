Die Großbaustelle auf der A8 bei Neunkirchen geht am Mittwoch, 14. August, in die nächste Runde. Dann wird bis voraussichtlich 19. August die Abfahrt Neunkirchen-Oberstadt auf der Richtungsfahrbahn nach Pirmasens voll gesperrt. Hintergrund, so die Autobahn GmbH, ist der Aufbau eines Tragegerüstes unterhalb der Anschlussstelle für den Ersatzneubau der Kasbruchtalbrücke. Während der Sperrung der Anschlussstelle wird der Autoverkehr weiter in Richtung Pirmasens geführt, an der Abfahrt Kohlhof geht es dann runter, zurück auf die Autobahn und auf der anderen Spur zur Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt. Trotz Arbeit in der Ferienzeit rechnet die Autobahn GmbH mit Staus und Verkehrsstörungen, Autofahrer sollen etwas mehr Zeit einplanen.