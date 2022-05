Ein Großaufgebot der Saarbrücker Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag, 17. Mai, zu einem ABC-Alarm zur „Mr. Wash Autowäsche“ in die Saarbrücken aus. In den Räumlichkeiten der Waschanlagen ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Fass mit 200 Litern Natronlauge ausgelaufen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken rückte gemeinsam mit mehreren Feuerwehren aus dem Regionalverband und mehreren Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Die Einsatzkräfte richteten vor Ort eine Dekontaminationsstelle ein und sicherten die Räume des Gebäudes in Chemieschutzanzügen.