Am Samstagnachmittag, 8. Januar, wurde eine 26-Jährige verletzt, als sie die Zweibrücker Straße an der Fußgängerampel an der Homburger Forumskreuzung überqueren wollte. Laut Polizei wurde sie vom Opel Corsa eines 38-Jährigen gestreift, als dieser aus der Saarbrücker Straße nach links abbog. Am Auto entstand Sachschaden.