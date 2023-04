Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zwei Wochen hat die schwedische Band Abba zwei neue Singles veröffentlicht. Das glich einer Sensation. Der Zeitpunkt, an dem eine Tribute-Band ihrem großen Vorbild huldigt, könnte also nicht günstiger sein. Abba Gold schlug am Freitag in Zweibrücken ein wie eine Bombe.

Bei „Gimme! Gimme! Gimme!“ explodiert die Festhalle. Es ist großartig, was im Saal passiert. Die Leute werden von ihren Plätzen gerissen, sie tanzen beim Lied, als gäbe