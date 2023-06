Mit Blick auf die anhaltende Trockenheit gilt in der Stadt Saarbrücken seit Freitag ein Grillverbot auf den öffentlichen Grillflächen in den Grünanlagen am Saarufer und in den Grillhütten im Wald. Zur Begründung hieß es, dass Funkenflug schnell Brände in Grünanlagen und im Wald auslösen könne. Der sogenannte Grasland-Feuerindex habe die vierte von fünf Stufen erreicht. Wenn der Index auf die Stufe drei absinkt, darf wieder gegrillt werden. Picknicks, bei denen nicht gegrillt wird, sind in den Grünanlagen und Hütten im Wald weiter zulässig. Glasflaschen und Zigarettenstummel sollten aber umsichtig entsorgt werden. Denn wenn diese achtlos weggeworfen werden, kann rasch ein Brand ausbrechen. Wer grillen möchte, solle sich auf dieser Internetseite über den tagesaktuellen Index informieren. Tafeln mit den Grillvorschriften und einem QR-Code, der direkt zum Grasland-Feuerindex führt, stehen an allen Saarbrücker Grillstellen.