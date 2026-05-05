Zwischen der Stadt und dem Händlerverband Gemeinsamhandel gibt es eine neue Kooperation: Ab sofort erhält jedes Brautpaar, das beim Zweibrücker Standesamt seine Trauung anmeldet, eine Präsenttüte aus der lokalen Geschäftswelt. Die Tüten enthalten laut Verwaltung Gutscheine etwa für Friseurleistungen, Trauringe, Fotos, Blumen, Eistorten und mehr. Damit soll den Paaren eine Freude bereitet und die Planung der Hochzeit erleichtert werden, wie die Leiterin des Zweibrücker Standesamtes, Pamela Kuhn, sagt. Weitere Händler seien eingeladen, sich an der Präsenttüte zu beteiligen. Organisatorisch werde das Projekt von Eva Gab von Gewürze Schwabe betreut. Die Vorsitzende des Gemeinsamhandels, Sandra Cleemann, sagt: „ Zweibrücken hat so viel zu bieten, eigentlich kann man alles, was man für eine Hochzeit braucht, vor Ort besorgen. Und für uns ist diese Kooperation eine Gelegenheit, uns zu präsentieren“