Was erst vom Montag, 20. Juni, an hätte gelten sollen, ist nun bereits am Samstag, 18. Juni, in Kraft getreten. Die Zweibrücker Fruchtmarktstraße wurde vorübergehend auf Gegenverkehr umgestellt; gelbe Markierungen machen nun auf die veränderten Regelungen aufmerksam. Indem die Fruchtmarktstraße jetzt in beide Richtungen befahren werden darf, soll der Verkehr in der Innenstadt entlastet werden. Wie am Freitag gemeldet, bleibt die Alte Ixheimer Straße voraussichtlich noch bis zum 8. Juli gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung konnte der gegenläufige Verkehr in der Fruchtmarktstraße erst zugelassen werden, nachdem die Teilsperrung am Bubenhauser Kreisel aufgehoben wurde. Von dort aus kann man nun wieder zum Bahneinschnitt fahren.